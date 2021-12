Sassuolo-Napoli 2-2: le pagelle di 100×100 Napoli

Nella 14esima giornata di Serie A il Napoli ha affrontato al Maradona la Lazio. Le pagelle di 100×100 Napoli.

SPALLETTI: 5 – Primo tempo poco brillante e il mister deve capire il perché, ma nel secondo tempo la squadra torna padrona del campo con il piglio e la personalità di chi vuole vincere a tutti i costi. Gli infortuni hanno cambiato i piani del mister che però ha perso la bussola con l’infortunio di Fabiàn arrivato proprio nel momento in cui si stavano effettuando i cambi previsti e non è stata gestita con lucidità l’emergenza. L’ingresso di Politano e Petagna non ha dato i frutti sperati e la squadra ha peccato in personalità e si è fatta sfuggire la partita di mano concedendo campo e l’iniziativa al Sassuolo.

OSPINA: 6 – Chiamato solo a un intervento difficile e lui si fa trovare pronto, incolpevole sui due gol (il primo che può sembrare parabile è in realtà una fucilata micidiale di Scamacca).

DI LORENZO: 7 – Il solito importante contributo quanti-qualitativo in entrambe le fasi, dalle parti sue non si passa e quando avanza crea sempre scompiglio.

RRAHMANI: 7 – Tiene su la coppia di centrali sopperendo anche alla giornata non proprio positiva di Koulibaly, con personalità si spinge anche in avanti quando è servito.

KOULIBALY: 5 – Troppe sbavature nelle chiusure oggi un po’ approssimative, si gira sulla conclusione di Scamacca quando gli è scappato in occasione del primo gol del Sassuolo.

MARIO RUI: 5 – Qualche buona incursione e tiene a bada Berardi ma macchia la prestazione in occasione del primo gol del Sassuolo quando si è girato sul tiro di Scamacca.

FABIAN: 7 – Ruba palloni agli avversari, prova a mettere ordine alla manovra e segna anche un gran gol.

LOBOTKA: 6 – Bene in interdizione ma si vede poco nello sviluppo della manovra.

ZIELINSKI: 6 – Positiva la prestazione in fase di possesso con il sigillo di due assist, quando però la squadra è chiamata a difendere ha palesato qualche difficoltà.

LOZANO: 6 – Qualche buono spunto sulla fascia e si fa vedere anche per qualche ripiegamento difensivo ma non riesce ad essere incisivo nella rifinitura.

MERTENS: 7 – Dal suo pressing nasce il primo gol e poi segna il raddoppio, cosa chiedere di più a un attaccante?

INSIGNE: 5 – In campo solo per un tempo quasi anonimo.

ELMAS (dal 46′ al posto di Insigne): 5 – Porta dinamismo sulla fascia e la squadra cresce in pericolosità ma anche lui non riesce a dare un valido contributo di grinta e personalità quando bisognava difendere con i denti.

PETAGNA (dal 65′ al posto di Mertens): 4 – Presenza che si fa notare soprattutto per la lentezza in una ripartenza da solo verso la porta avversaria per il resto il nulla.

POLITANO (dal 65’ al posto di Fabiàn): 4 – Se non stava bene perché è stato mandato in campo? Se stava bene per giocare perché non ha aiutato la squadra tenendo palla?

DEMME (dal 72’ al posto di Lozano): S.V. – Entra si fa ammonire sul fallo (inesistente) che ha portato al pareggio del Sassuolo e poi non ha tempo per mostrare le sue qualità

JUAN JESUS (dal 79′ al posto di Koulibaly): S.V. – Mandato in campo a freddo al posto di Koulibaly si fa sorprendere dal cross in area sul gol del pareggio.

ARBITRO PEZZUTO (di Lecce): 4 – Il Napoli non ha giocato bene e ci può stare. Non ci può stare un arbitraggio che fin dal primo minuto ha dato l’impressione di gestire la gara in maniera scientifica per non far decollare la partita danneggiando il Napoli in diverse decisioni iniziando dal gol annullato nel primo tempo (ancora non è chiaro perché) mettendo le ciliegine sulla torta con la scandalosa gestione dei falli in occasione della punizione del secondo gol del Sassuolo: fallo su Rrahmani non fischiato e subito fallo di Demme inesistente con il tedesco che prende nettamente la palla. Se questo è uno degli arbitri sui quali puntare sul futuro la Serie A è messa davvero male.

Comments

comments