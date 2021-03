Sassuolo-Napoli 3-3: le pagelle di 100×100 Napoli

Nella 25° giornata del campionato di Serie A il Napoli ha affrontato il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Le pagelle di 100×100 Napoli.

GATTUSO: 4 – Con il silenzio stampa non può spiegare il perché della scelta iniziale di Hysaj al posto di Ghoulam e il perché l’algerino non sia entrato neanche quando al termine del primo tempo la squadra era sotto di un gol. Così come senza spiegazioni resta inconcepibile l’ingresso in campo di Manolas reduce da infortunio in una gara così delicata e difficile.

MERET: 6 – Incolpevole sui tre gol, qualche parata con il brivido così come qualche disimpegno con i piedi.

DI LORENZO: 4 – Si propone bene in attacco e segna anche un gol poi sbaglia sempre la rifinitura, troppi vuoti in difesa nella sua zona e poi l’ingenuità finale con la complicità di Bakayoko che costa al Napoli due punti che potrebbero pesare tanto sul futuro del Napoli.

RRAHMANI: 6 – Non sbaglia nulla anche se la sua è una prestazione senza infamia e senza lode.

MAKSIMOVIC: 5 – Lo sfortunato autogol macchia una prestazione altrimenti sufficiente per determinazione e attenzione.

HYSAJ: 4 – SE la sua presenza in campo era dovuta per controllare Berardi allora la missione è fallita perché l’esterno del Sassuolo ha fatto il bello e il cattivo tempo, praticamente impalpabile in fase offensiva.

FABIAN: 5 – Ha la qualità per far girare palla ma discontinuità e poca convinzione in zona gol gli fanno perdere la sufficienza.

DEMME: 5 – Utile in fase di interdizione presente anche nello sviluppo della manovra ma senza incidere, si vede che era al rientro dopo l’infortunio.

ZIELINSKI: 6,5 – Un grandissimo gol, poi come sempre gioca a corrente alternata e il Napoli ha bisogno della sua qualità

POLITANO: 5 – Ha cercato di guidare l’assalto alla porta avversaria con accelerazione e cambi di ritmo ma è mancato nella rifinitura.

MERTENS: 5 – Servito pochissimo e lasciato isolato in attacco non ha avuto modo di rendersi pericoloso.

INSIGNE: 6,5 – Si fa carico di trascinare la squadra, un assist un gol su rigore e una gemma di tecnica il gol annullato per fuorigioco dal VAR, peccato per qualche scelta sbagliata nella rifinitura di tante azioni.

ELMAS (dal 66′ al posto di Mertens): 4 – Giustificato solo perché schierato fuori ruolo ma non tocca un pallone.

BAKAYOKO (dal 724′ al posto di Demme): 4 – Ingenuità e superficialità ingiustificabili che hanno portato al pareggio del Sassuolo.

GHOULAM (dal 72′ al posto di Hysaj): 6 – Subito in partita ha portato qualità alla catena di sinistra.

LOBOTKA (dall’81’ al posto di Zelnski): 4 – E’ vero che non sta giocando quasi per nulla però un minimo di grinta e di voglia di dimostrare qualcosa uno se lo aspetta.

MANOLAS (dall’81’ al posto di Maksimovic): 4 – Entra giusto in tempo per provocare il calcio di rigore del 3-3 finale.

ARBITRO MARINI (di Roma): 4 – Non convincente sul primo rigore del Sassuolo, non vede un rigore netto su Politano, ha perdonato troppi falli tattici del Sassuolo senza ammonire i colpevoli, troppi errori nel valutare anche i falli, poco aiutato dal VAR sul gol annullato a Insigne.

