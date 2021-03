Sassuolo-Napoli 3-3: termina in pareggio con un rigore di Caputo al 94′

Il Napoli pareggia con il Sassuolo una gara valida per la 25 giornata del campionato di Serie A.



Gentili lettori di 100×100 Napoli benvenuti alla diretta testuale di Sassuolo-Napoli, gara valida per la 25 giornata del campionato di Serie A.

94′ – L’arbitro a partita finita dà un rigore al Sassuolo che trova il pareggio coin Caputo dagli 11 metri.

90′ – GOOOOOOOOOOOL Napoli in vantaggio con un rigore segnato da Insigne.

84′ – Doppio cambio nel Napoli: escono Zielinski e Maksimovic, entrano Lobotka e Manolas.

84′ – Triplo cambio per il Sassuolo; entrano Obiang, Haraslin e Odoe al posto di Maxime Lopez, Berardi e Djuricic.

79′ – Ammonito Marlon per fallo su Meret.

78′ – Cambio per il Sassuolo: esce Defrel, entra Traorè.

77′ – Ammonito Ghoulam per fallo su Berardi.

75′ – Grandissima occasione per il Napoli con Fabian Ruiz che sfrutta un errore difensivo del Sassuolo e calcia da posizione ravvicinata ma Consigli respinge con un super intervento.

73′ – Sostituzione per il Sassuolo: Toljan prende il posto di Muldur.

73′ – Doppio cambio nel Napoli: entrano Ghoulam e Bakayoko, escono Demme e Hysaj.

72′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL pareggio del Napoli con Di Lorenzo che appoggia in rete da distanza ravvicinata su cross di Insigne.

70′ – Altra occasione per il Sassuolo che questa volta colpisce il palo con Caputo.

68′ – Clamorosa occasione per il Sassuolo con Berardi che colpisce la traversa con un tiro dalla distanza.

67′ – Cambio per il Napoli, Elmas prende il posto di Mertens.

57′ – Occasione per il Napoli con Maksimovic che devia di testa sul fondo il pallone su un cross di Mertens,.

50′ – Occasione per il Sassuolo con Defrel che calcia da posizione central ma Meret para.

19:34 – Inizia il secondo tempo, si riparte dal 2-1 per il Sassuolo del primo tempo.

47′ – Dopo due minuti di recupero termina il primo tempo.

44′ – Sassuolo di nuovo in vantaggio con un rigore segnato da Berardi.

38′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL pareggio del Napoli con Zielinski che batte Consigli con un tiro di sinistro dal limite dell’area.

34′ – Gol del Sassuolo che va in vantaggio con un calcio di punizione di Berardi deviato in rete d Maksimovic.

30′ – Ammonito Djuricic per fallo su Di Lorenzo.

21′ – Annullato un gol al Napoli che era andato in vantaggio grazie ad un gol splendido segnato da Insigne che da posizione defilata aveva battuto Consigli rimasto immobile sulla conclusione.

15′ – Altra occasione per il Sassuolo questa volta con Berardi che calcia di destro in diagonale ma Meret mette in angolo.

10′ – Prima occasione della partita per il Sassuolo che arriva al tiro con Caputo che calcia sul fondo da buona posizione dopo la deviazione di un difensore azzurro.

18:30 – Inizia la partita, calcio d’inizio affidato al Napoli.

18:15 – Le squadre sono in campo per il riscaldamento.

Formazioni Ufficiali

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Lopez; Berardi, Djuricic, Defrel; Caputo. A disposizione: Pegolo, Turati, Magnanelli, Ayhan, Peluso, Obiang, Raspadori, Toljan, Traorè, Haraslin, Oddie, Kyriakopoulos. Allenatore: De Zerbi.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Hysaj; Fabian, Demme; Zielinski, Politano, Mertens; Insigne. A disposizione: Ospina, Contini, Zedadka, Bakayoko, Mario Rui, Elmas, Ghoulam, Costanzo, Manolas, D’Agostino, Cioffi, Lobotka. Allenatore: Gattuso.

Comments

comments