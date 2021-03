Sassuolo-Napoli: arbitra Marini di Roma con Mazzoleni al VAR

L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni arbitrali per la 25° giornata del campionato di Serie A. C’è Marini per Sassuolo-Napoli.

C’è Pairetto per il derby Genoa-Sampdoria. Designati Massa per Milan-Udinese, Sacchi per Juventus-Spezia, Sozza per Atalanta-Crotone, Calvarese per Fiorentina-Roma e Pasqua per Parma-Inter.

Designato anche Piccini per Lazio-Torino, partita in forte dubbio per il focolaio covid scoppiato in casa granata.

Questa invece la sestina arbitrale designata per Sassuolo-Napoli in programma mercoledì 3 marzo alle ore 18:30:

ARBITRO: Valerio MARINI di Roma;

assistenti di linea: Ranghetti e Prenna;

IV uomo: Maggioni;

addetto al VAR: Mazzoleni;

assistente al VAR: Paganessi.

Comments

comments