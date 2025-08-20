Sassuolo-Napoli designati arbitro e collaboratori

Il match che aprirà la Serie A 2025/26, Sassuolo-Napoli, sabato 23 agosto alle 18:30, sarà diretto dal signor Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta.
Gli assistenti saranno: Alessandro Lo Cicero di Brescia e Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1.
Il IV sarà Antonio Rapuano di Rimini, mentre al VAR ci sarà Marco Di Bello di Brindisi, coadiuvato da Gianluca Aureliano di Bolognadi Bologna