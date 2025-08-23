Sassuolo-Napoli: molto positivo il debutto degli azzurri di Conte. A segno McTominay e De Bruyne (0-2, 17′ McTominay, 57′ De Bruyne)

Sassuolo-Napoli: prima di campionato. Non delude il Napoli al debutto. Marcatori doc: McTominay e De Bruyne

90′ + 5′ finisce quiiii vince il Napoli, meritatamente. A segno i due gioielli, McTominay e De Bruyne.

90′ Cambi: out McTominay e dentro Vergara. Fuori Olivera e dentro Spinazzola.

89′ andè e David Neres cercano la palla, testata tra i due: interviene lo staff medico

84′ Ripartenza Sassuolo: Berardi serve Fadera, l’esterno prova ad incrociare, si immola Rrahmani! Corner Sassuolo

81′ Fuori Lobotka e dentro Gilmour, fuori Lucca e dentro Lang

78′ ESPULSO KONÉ! Il centrocampista neroverde frana su Lucca: già ammonito viene espulso!

76′ Nel Napoli fuori Politano e dentro David Neres

71′ Fuori Lipani nel Sassuolo e dentro l’ex Como Fadera

57′ DE BRUYYYYYYYNEEE SEGNA IL 2-0 !!!! Su calcio di punizione dal versante sinistro il tiro del furiclasse (cross in area) non viene deviata da nessuno e finisce direttamente in porta

57′ Ammonito Berardi per fallo su McTominay

55′ Lobotka serve Politano che incrocia con il mancino ma la palla finisce sul palo, a seguire non riesce a Lucca il tapin

50′ Punizione battuta da Kevin De Bruyne, Lucca è sulla traiettoria, rimessa dal fondo.

47′ Lucca ammonito per gomito alto.

19.33 Riparte il match

45′ + 2′ FINISCE IL PRIMO TEMPO CON IL NAPOLI IN VANTAGGIO

45′ occasionissima Napoli con McTominay: la palla finisce sui suoi piedi dopo un flipper, il suo tiro si stampa sulla traversa

43′ Discesa di Doig che al culmine della corsa calcia un diagonale che Meret para

36′ Meret attende con la palla tra i piedi e poi rinvia, per pochissimo Pinamonti non sfrutta l’occasione

17′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL NAPOLI, SCOTTTTTT MCTOMINAAAAAAAAAY! Politano crossa e McTominay stacca perfettamente e batte Turati! 0-1 Napoli

12′ Calcio d’angolo Napoli, dopo una mischia Lucca per De Bruyne che immediatamente serve Rrahmani solo, il suo sinistro di poco fuori

9′ Piccolo errore di De Bruyne che aveva completamente regalato palla a Laurentie. Il francese cerca di dribllare Rrahmani ma il kosovaro è vigile e la palla termina a Meret

18.31 – Partiti!!!

Le formazioni:

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Koné, Lipani, Boloca; Berardi, Pinamonti, Laurienté. A disp.: Satalino, Zacchi, Muric, Missori, Cande, Volpato, Ghion, Mulattieri, Pieragnolo, Fadera, Idzes, Moro, Alvarez, Pierini. All. Grosso

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. A disp.: Contini, Milinkovic-Savic, Buongiorno, Gilmour, Neres, Vergara, Hasa, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Zanoli, Ambrosino, Lang, Cheddira. All.: Conte.

Comments

comments