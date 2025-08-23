Sassuolo-Napoli: molto positivo il debutto degli azzurri di Conte. A segno McTominay e De Bruyne (0-2, 17′ McTominay, 57′ De Bruyne)

Sassuolo-Napoli: prima di campionato. Non delude il Napoli al debutto. Marcatori doc: McTominay e De Bruyne
90′ + 5′ finisce quiiii vince il Napoli, meritatamente. A segno i due gioielli, McTominay e De Bruyne.
90′ Cambi: out McTominay e dentro Vergara. Fuori Olivera e dentro Spinazzola.
89′ andè e David Neres cercano la palla, testata tra i due: interviene lo staff medico
84′ Ripartenza Sassuolo: Berardi serve Fadera, l’esterno prova ad incrociare, si immola Rrahmani! Corner Sassuolo
81′ Fuori Lobotka e dentro Gilmour, fuori Lucca e dentro Lang
78′ ESPULSO KONÉ! Il centrocampista neroverde frana su Lucca: già ammonito viene espulso!
76′ Nel Napoli fuori Politano e dentro David Neres
71′ Fuori Lipani nel Sassuolo e dentro l’ex Como Fadera
57′ DE BRUYYYYYYYNEEE SEGNA IL 2-0 !!!! Su calcio di punizione dal versante sinistro il tiro del furiclasse (cross in area) non viene deviata da nessuno e finisce direttamente in porta
57′ Ammonito Berardi per fallo su McTominay
55′ Lobotka serve Politano che incrocia con il mancino ma la palla finisce sul palo, a seguire non riesce a Lucca il tapin
50′ Punizione battuta da Kevin De Bruyne, Lucca è sulla traiettoria, rimessa dal fondo.
47′ Lucca ammonito per gomito alto.
19.33 Riparte il match
45′ + 2′ FINISCE IL PRIMO TEMPO CON IL NAPOLI IN VANTAGGIO
45′ occasionissima Napoli con McTominay: la palla finisce sui suoi piedi dopo un flipper, il suo tiro si stampa sulla traversa
43′ Discesa di Doig che al culmine della corsa calcia un diagonale che Meret para
36′ Meret attende con la palla tra i piedi e poi rinvia, per pochissimo Pinamonti non sfrutta l’occasione
17′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL NAPOLI, SCOTTTTTT MCTOMINAAAAAAAAAY! Politano crossa e McTominay stacca perfettamente e batte Turati! 0-1 Napoli
12′ Calcio d’angolo Napoli, dopo una mischia Lucca per De Bruyne che immediatamente serve Rrahmani solo, il suo sinistro di poco fuori
9′ Piccolo errore di De Bruyne che aveva completamente regalato palla a Laurentie. Il francese cerca di dribllare Rrahmani ma il kosovaro è vigile e la palla termina a Meret
18.31 – Partiti!!!
Le formazioni:
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Koné, Lipani, Boloca; Berardi, Pinamonti, Laurienté. A disp.: Satalino, Zacchi, Muric, Missori, Cande, Volpato, Ghion, Mulattieri, Pieragnolo, Fadera, Idzes, Moro, Alvarez, Pierini. All. Grosso
NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. A disp.: Contini, Milinkovic-Savic, Buongiorno, Gilmour, Neres, Vergara, Hasa, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Zanoli, Ambrosino, Lang, Cheddira. All.: Conte.