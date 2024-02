Sassuolo-Napoli: quel moto di orgoglio necessario per non rinunciare all’Europa

Sassuolo-Napoli: squadra chiamata a dare il via a una svolta indispensabile per non restare esclusi dalle competizioni europee



Dopo il pareggio contro il Cagliari di domenica scorsa torna in campo il Napoli alle 18, ospite del Sassuolo al Mapei Stadium per il recupero della giornata posticipata per la Supercoppa.

“L’ultima chiamata per il Napoli per salvare la stagione”, scrive Il Mattino, che spiega come gli azzurri siano ormai all’ultima chance per poter rimanere aggrappati al treno Europa in vista della prossima annata.

Calzona ha caricato i suoi, dopo i pareggi con Barcellona e Cagliari, analizzando i problemi degli azzurri, che contro i neroverdi hanno solo la vittoria come risultato utile.

Reggio Emilia, lo raccontano le statistiche, può essere una terra amica – il Napoli risulta imbattutto 15 volte nelle ultime sedici partite con il Sassuolo – anche se questa stagione ha sovvertito, fino ad oggi, ogni statistica e/o convizione.



