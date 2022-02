Satin ex agente di Koulibaly: “E’ un professionista e gioca per soldi, difficile trattare con De Laurentiis”

L’ex agente di Koulibaly Bruno Satin ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

“Koulibaly a livello umano è unico. Sta vivendo una stagione molto complicata.

Futuro? Non so se accetterebbe un’offerta al ribasso del Napoli per rinnovare il suo contratto. A Napoli sta bene, si trova molto bene e la città è come fosse la sua casa. Ma non dimentichiamo che lui è un professionista ce come tutti gioca per i soldi. Se dovesse arrivare l’offerta di un grande club ci penserà.

Con De Laurentiis è molto complicato trattare, non è mai stato facile trovare un accordo. La situazione finanziaria del Napoli potrebbe essere complicata alla luce delle due mancate qualificazioni alla Champions”.

