Saurini: “Gaetano vice-Lobotka? Neanche Gianluca sa quanto sia forte, è talmente intelligente che può giocare ovunque”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giampaolo Saurini, ex allenatore del Napoli Primavera.

“La sosta è una bella rogna per tutti, ma anche un godimento se guardiamo al Napoli. Tutti sono tornati dal Mondiale, la pausa da capolista aiuta tutti a recuperare energie preziose e sono sicuro che Spalletti se la starà godendo alla grande. Ora si ripartirà tutti alle stesse condizioni atletiche, ma il Napoli ha un vantaggio molto importante.

Gaetano? In queste amichevoli invernali potrà farsi trovare pronto e candidarsi ulteriormente. Sia Gianluca che Zerbin non andranno via a gennaio, ne sono sicuro.

Ma come potrebbero, proprio nell’anno in cui possono vincere lo Scudetto? Con questa possibilità tutti vogliono restare.

Il futuro di Gaetano come vice-Lobotka? Gianluca ha qualità immense, neanche lui sa dove può arrivare. Per me lui è un fortissimo interno di centrocampo. Chiaro, anche se lo metti a giocare nei due o davanti la difesa, lui è talmente forte e intelligente che sa adattarsi alla perfezione in qualsiasi ruolo della mediana”.

