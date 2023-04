Savićević: “Per me il Napoli è una grande squadra, ma non una grandissima. Quindi è battibile dal Milan”

Nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ ha parlato l’ex giocatore Dejan Savićević.

«È meglio vincere cinque partite 1-0 che una 5-0, lo so che è strano dirlo, che sembra paradossale, ma è così. Adesso sarà più dura per i rosso neri, era meglio restare più coperti»

Ma come: non dovrebbero fare un po’ di paura al Napoli capolista della A? Un 4-0 non cambia lo scenario?

«Mi creda, sono stato un calciatore e so che cosa sta succedendo in queste ore. Il Napoli adesso ha la motivazioni, vuole reagire dopo la sconfitta, è più carico, nello spogliatolo stanno parlando di come rispondere a un risultato così. La storia s’è complicata. Chi perde ha sempre una spinta in più . Un bell’1-0 sarebbe stato perfetto.

Spero passi il Milan, sono tifoso. Ma ci credo anche. Si può fare, ogni partita ha la sua storia. Il Milan ha dimostrato chiaramente che può battere il Napoli. Ha tutto per farlo. E poi dipende da tante cose, la Champions non ha mai certezze: un angolo, un palo, una situazione particolare. E un giocatore in più o in meno tipo Osimhen. A Napoli non c’era. Se mercoledì sera sarà in campo a San Siro tante cose cambieranno.

Per me il Napoli è una grande squadra, ma non una grandissima. Quindi è battibile dal Milan. Almeno spero…».

