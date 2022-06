Savoldi: “Difficile trovare il modo perfetto per concludere la storia tra Mertens e il Napoli”

A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto l’ex giocatore del Napoli, Gianluca Savoldi.

“I modi sono importanti, però alle volte è difficile trovare il modo perfetto per concludere una storia come quella tra Napoli e Mertens.

In questi casi è facile che non si chiuda in una maniera perfetta, bisognerà poi capire cosa si erano detti De Laurentiis e Mertens.

Sono un grande estimatore di Mertens, quindi mi dispiace tanto, ma la società avrà altri piani.

È chiaro che quando mancano determinate figure si crea uno squilibrio nello spogliatoio, però gli anni passano e non si può restare sempre fermi.

Bisogna capire i piani della società, che non ci vengono mai spiegati al 100% e direi anche giustamente.

Deulofeu? Ne abbiamo parlato tanto con Andrea Carnevale, è un giocatore che ha fatto grandi cose. Non mi ha detto niente su un suo possibile arrivo”.

Comments

comments