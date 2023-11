Scalvini: “Affrontare giocatori come Kvaratskhelia e Osimhen richiede un lavoro di squadra e una solida difesa”

Giorgio Scalvini, giocatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni de L’Eco di Bergamo.

Ogni partita è un’opportunità per crescere e dimostrare il nostro valore. Sia in campo nazionale che europeo, l’Atalanta ha le carte in regola per fare grandi cose, e io sono qui per dare il mio contributo a questa missione”.

“Sto superando un periodo di lombalgia che mi ha tenuto fuori dai campi. Fortunatamente, il recupero sta andando bene e sono ottimista per la partita contro il Napoli.

È importante tornare in forma e dare il mio contributo alla squadra. Affrontare giocatori come Kvaratskhelia e Osimhen richiede un lavoro di squadra e una solida difesa. Il nostro obiettivo è collaborare come un’unità per neutralizzare le loro minacce”.

