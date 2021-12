Scamacca a DAZN: “Più gioco contro difensori importanti e più capisco come migliorare”

Gianluca Scamacca è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita della sfida tra Sassuolo e Napoli, finita in pareggio.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Se sto dosando il mio fisico in maniera diversa? Penso che è un processo di crescita dove bisogna lavorare ogni giorno, più giochi contro difensori importanti più capisco come migliorare ed è un processo importante. Io ho sempre fatto lo stesso tipo di vita e lavorato duramente, giocando sempre di più sto cambiando mentalità e credo di più in me stesso e sono contento che stanno uscendo fuori.

Fa piacere sentire le voci sull’essere il futuro attaccante dell’Italia, mi stimolano. Penso a migliorarmi in campo con il Sassuolo. Io ho 22 anni e faccio il lavoro più bello del mondo, ricevere pressioni mi stimolano e mi gratificano, mi aspetto molto da me stesso.”

