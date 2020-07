Scambio Gabriel-Ounas, gentlemen’s agreement tra Napoli e Lille

Gabriel Magalhanes al Napoli ed Adam Ounas al Lille, questo lo scambio che si prospetta tra le due squadre dopo l’affare Osimhen.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, infatti, ci sarebbe un gentlemen’s agreement tra Napoli e Lille sulla scia dell’affare che sta per concludersi per Victor Osimhen. Napoli e Lille si sarebbero date appuntamento per una nuova operazione, ovvero lo scambio per porterebbe Gabriel Magalhaes ed Adam Ounas in terra transalpina. Le valutazioni dei due giocatori – si legge – saranno ovviamente da concordare, ma l’operazione si farà.

