Scanzi, giornalista de Il Fatto Quotidiano, distrugge Feltri: “Tutti superiori a lui”

Andrea Scanzi, giornalista de Il Fatto Quotidiano, ha voluto dire la propria sulla vicenda che riguarda le parole usate da Feltri verso i meridionali.

Parole che hanno fatto suscitare disdegno verso Vittorio Feltri, con tanto di scuse da parte del presidente dell’Ordine dei Giornalisti. Ordine dei Giornalisti che pare prenderà dei provvedimenti proprio verso Feltri.

Di seguito le parole di Scanzi, riprese da tuttonapoli:

“Se il metro di paragone è Feltri, tutti sono superiori a lui, altro che inferiori! Facciamolo fuori dall’Ordine dei Giornalisti! Basta! Lo invitano in Tv come se fosse il vecchio scoreggione che spara caz**te!

Questo puoi farlo al settimo bicchiere di vino in osteria, non in televisione! Sono anni che dice queste sciocchezze, per fortuna finalmente l’Ordine se n’è accorto ed ha deciso di intervenire.“

