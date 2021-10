Scaroni: “Con lo stadio non avremmo perso gioielli come Lukaku e Donnarumma”

Il Presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’assemblea dei soci rossoneri.

“L’assemblea è andata bene. Abbiamo approvato una perdita di 98 milioni di euro. Lo scorso anno erano 194 milioni. Il bilancio è migliorato molto. Lo stadio è in cima alle mie preoccupazioni. Lunedì ci siamo incontrati con Sala e insieme concordiamo sulla crescita di Milan e Inter. Con lo stadio grandi gioielli come Lukaku, Donnarumma non li avremmo persi.

Superlega? Il progetto è accantonato. Rimangono comunque i problemi, che hanno dato luogo al progetto Superlega. Ora siamo davanti ad un passaggio chiave. Le decisioni che prenderà la corte europea del Lussemburgo su Fifa e Uefa ci diranno se hanno operato in maniera di regime non concorrenziale”.

