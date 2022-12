Scaroni: “Ottimisti per il bis scudetto, importante avere uno stadio moderno”

IL presidente del Milan Paolo Scaroni ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estratto.

“Bis scudetto? Vedo tutti ottimisti, da Maldini a Pioli. Perché non dovrei esserlo io.

In Italia ci siamo posti come modello tutto il calcio andrà così, non è più il tempo del presidente mecenate con ampio portafoglio. Il Fair play finanziario lo impone: in Italia consideriamo logico “perdere” nel bilancio, ma dovrebbe essere l’opposto.

La Champions è troppo importante per “nutrire” i nostri 550 milioni di simpatizzanti, lo è quasi più di uno scudetto.

Le mie due battaglie sono per lo stadio nuovo e per i diritti tv internazionali. Solito esempio: se noi guadagniamo

35-40 milioni l’anno da San Siro, il Bayern ne incassa almeno il triplo. Uno stadio bello, moderno, pieno, illuminato: uno spettacolo fondamentale per vendere i diritti televisivi all’estero, e di conseguenza per attrarre gli sponsor. La Liga prende quattro volte quello che riceve la A”.

