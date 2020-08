Schira: “Cagliari, altri 3 giocatori positivi al Covid. Ritiro annullato”

Niccolò Schira, tramite il suo profilo social, riporta che altri tre giocatori del Cagliari sono positivi al Covid. La società ha annullato il ritiro di Artizo.

Dopo #Despodov (in Bulgaria) altri 3 tesserati del #Cagliari positivi al #Covid_19: annullato il ritiro di Artizo. In mattinata la #Roma aveva annunciato la positività (asintomatica) di Antonio #Mirante — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 19, 2020

La società rossoblu ancora non ha comunicato in via ufficiale la notizia della positività di altri tre giocatori. A quanto pare, però, sarebbero tutti e tre asintomatici.

Comments

comments