Schira: “De Paul costa 40 milioni, in Italia nessuno è disposto a spenderli”

Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare di Rodrigo De Paul.

Il centrocampista dell’Udinese, accostato anche in questa sessione di mercato al Napoli, sembra essere a un passo dal trasferimento al Leeds: ““L’Udinese chiede 35-40 milioni di euro per de Paul e in Italia mi pare che nessuno voglia soddisfare questa richiesta. Sul giocatore c’è il Leeds di Bielsa che ha già fatto proposte importanti. Sarebbe un peccato per la nostra Serie A perdere de Paul perché è un talento, ma la forza dirompente della Premier League può fare la differenza”.

