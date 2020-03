Schira rivela l’interesse del PSG per Koulibaly: “Offerto contratto a 10 milioni di euro all’anno”

Nicolò Schira, tramite il suo profilo social di Twitter, rivela il forte interesse del PSG per Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli.

Oltre all’interesse, il giornalista rivela che Leonardo si è messo in contatto con l’agente del difensore senegalese, Fali Ramadani. Nell’incontro il dirigente del PSG ha offerto un contratto fino al 2025 a 10 milioni di euro all’anno.

Di seguito il suo post:

#PSG are really interested in Kalidou #Koulibaly. Three weeks ago #Leonardo has talked with his agent (Fali Ramadani). For him is ready a contract until 2025 with a wages of €10M + bonuses. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 27, 2020