Schira su Azmoun: “Il Napoli lo vuole per sostituire Milik”

Nicolò Schira, esperto di mercato, riferisce le ultime riguardo Sardar Azmoun; il Napoli lo vuole per sostituire Milik, dato in partenza.

Nel suo post, inoltre, parla anche del fatto che il club azzurro è in contatto con l’agente dell’attaccante, Fali Ramadani. Per il giocatore, riferisce Schira, è pronto un contratto da cinque anni. Di seguito il post pubblicato:

#Napoli want to sign Sardar #Azmoun to replace Arek #Milik. Talks ongoing with his agent (Fali Ramadani) to find an agreement. For the iranian player are ready 5-years contract. #Zenit to sell him ask €30-35M at least. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 19, 2020