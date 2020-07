Schurrle si ritira dal calcio giocato a 29 anni: “Il calcio di oggi non fa per me”

Incredibile decisione di André Schurrle, che ha deciso di lasciare il calcio giocato a soli 29 anni; lo ha annunciato con un’intervista al Der Spiegel.

Schurrle ha vinto il Mondiale con la Germania nel 2014, fornendo anche l’assist decisivo per il gol di Götze in finale che ha poi portato alla vittoria della competizione. Al Der Spiegel il giocatore si è espresso così sulla decisione:

“Questa è stata una decisione che ho maturato dentro di me a lungo, e ho capito che non sentivo più il bisogno di applausi. Nel calcio di oggi devi sempre fornire prestazioni all’altezza per ‘sopravvivere’, altrimenti perderai il tuo posto e non avrà più opportunità di lavoro. Mi sento sempre più solo, non fa per me e dico basta.”

Nelle ultime settimane, inoltre, si parlava di un suo possibile approdo in Italia ma con questa decisione, che ha spiazzato tutti, non se ne farà più niente, a rigor di logica. A riportare il tutto è il portale Ansa.

