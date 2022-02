Schwoch: “Dobbiamo partire dal presupposto che il Barcellona non è più quello di una volta, questa squadra è alla portata del Napoli“

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, l’ex attaccante del Napoli Stefan Schwoch ha parlato della sfida che attende domani il Napoli e di Mertens.

“Dobbiamo partire dal presupposto che il Barcellona non è più quello di una volta, questa squadra è alla portata del Napoli. Osimhen può essere un problema per tutte le difese, il Barcellona è una squadra che difende molto in alto e un giocatore come Piquè può andare in difficoltà con la velocità dell’attaccante del Napoli. Ovviamente Piqué è molto esperto e cercherà di arginare Osimhen.

Mertens servirebbe in tutte le partite. E anche vero che l’età passa per tutti, però è evidente che Mertens si sia calato nella mentalità che può giocare anche solo 10-15 minuti. E’ logico che Osimhen da profondità però ha bisogno della squadra, Mertens è uno che la giocata la può creare da solo. Dries è anche più bravo nel rifinire, è sicuro che possa fare la differenza in qualsiasi modo, e poi è uno che sente la maglia come pochi sentendosi praticamente napoletano.

Non penso che il Napoli voglia cambiare modo di giocare, ha dei meccanismi perfetti. Spalletti è uno che studia le partite in modo perfetto e trova sempre le soluzioni migliori. Le grandi squadre non devono mai abbandonare nulla e siccome ritengo Napoli una grandissima squadra deve giocare su tutti i fronti”.

