Schwoch: “Napoli, c’è il rammarico per l’occasionissima sprecata”

Stephan Schwoch, ex attaccante del Napoli, è intervenuto alla Web Radio/Tv Vikonos dove ha parlato della sconfitta contro la Fiorentina.

A seguire le sue parole in merito:

“Quando sembra che il Napoli ormai sia pronto a fare il salto di qualità definitivo, c’è sempre qualcosa che non va per il verso giusto. Un vero peccato, il Milan ancora una volta ha perso due punti, mi dispiace molto perché questo è un campionato strano, in cui tutto può accadere fino all’ultima giornata. Ma il rammarico per l’occasionissima persa resta eccome.

Cinque ko in casa in campionato sono troppi, bisogna ammetterlo. Dico una cosa: meno male che la Juventus ha perso con l’Inter, altrimenti sarebbe stata dura per tutti. I bianconeri sono abituati a vincere, se fossero rientrati nella lotta scudetto non so cosa sarebbe accaduto. Ora, la corsa è a tre ed il Napoli deve trovare non tanto la maturità, piuttosto la cattiveria, l’aggressività, la voglia di vincere a tutti i costi.

Mertens? Penso che Spalletti le provi tutte, bisogna capire durante la settimana come si comportano tutti i giocatori negli allenamenti ma Dries è un calciatore fantastico, se sta bene non rinuncerei mai a lui, ha qualità tecniche e morali incredibili, si sacrifica per la maglia che indossa, è il più napoletano di tutti.

Anche quella di Anguissa contro la Fiorentina è stata un’assenza pesante, ma mi conforta il fatto che il Napoli sia migliorato molto sull’aspetto del sacrificio: Spalletti non si piange mai addosso, fa di necessità virtù e questo può essere utile in questo finale di stagione. Tutto può ancora succedere, a patto, ripeto, che il Napoli ritrovi voglia, energia fisica e cattiveria.”

