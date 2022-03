Schwoch: “Per le gare casalinghe, meglio Mertens di Osimhen. Scudetto? C’è ancora tanto tempo”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione ‘Marte Sport Live’, è intervenuto l’ex attaccante azzurro Stefan Schwoch, attuale opinionista di Dazn.

“Rivoluzione Napoli? No, logicamente l’idea è quella di ripartire da Osimhen. Bisogna capire se Petagna accetterà di giocare ancora così poco, poi c’è la questione di Mertens, su cui la società deve fare delle scelte. Io comunque un’altra punta di valore la prenderei, se l’obiettivo minimo è sempre la Champions. Devi avere almeno una coppia di attaccanti da 20-10 gol a testa.

Tabù ‘Maradona’ per il Napoli? Certe squadre quando vengono a giocare a Napoli concedono pochissimo spazio ed è difficile trovare sbocchi. L’anno scorso il Napoli peraltro aveva gli esterni che facevano molti gol, invece quest’anno sono pochi. Osimhen non ha mai fatto gol con le big, fa fatica quando ci sono partite di un certo livello. In casa è da ottobre che non fa gol e magari questo problema viene accentuato.

Mertens e Osimhen insieme? Si può fare, i numeri sono dalla parte di Mertens, un giocatore come lui non si può discutere. Quando giochi in casa magari può fare più comodo rispetto a Osimhen, essendo più bravo negli spazi stretti. Scudetto? Mancano 9 partite e il Napoli è a -3 dalla prima. C’è ancora tanto tempo. Logicamente bisogna sbagliare, se non mai, almeno pochissimo. Anche perché ti sei già giocato dei jolly importanti”.

