Schwoch: “Se il Napoli sacrifica solo uno tra Fabiàn e Koulibaly può giocarsela”

L’ex calciatore del Napoli e nuovo opinionista di DAZN Stefan Schwoch ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha parlato anche dei possibili obiettivi degli azzurri per la prossima stagione.

“Bisognerà essere professionali in telecronaca, ma l’amore che c’è tra il Napoli e la città di Napoli per me è sempre enorme. Se dovesse capitare un gol del Napoli durante una telecronaca su Dazn si dovrà mantenere equilibrio.

In Serie A si torna con le sette sorelle: con tanti punti interrogativi anche per la Juve. Le romane ritrovano due allenatori importantissimi.

Se il Napoli dovesse sacrificare solo uno tra Koulibaly e Fabian Ruiz potrebbe essere una grossa pretendente per giocarsela fino alla fine”.

