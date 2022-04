Schwoch: “Tifo per il Napoli sotto sotto? Anche sopra sopra. Il Napoli per vincere deve giocare bene, difficilmente vince giocando male“

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto l’opinionista Stefan Schwoch.

“Tifo per il Napoli sotto sotto? Anche sopra sopra! In telecronaca bisogna essere professionali giustamente, ognuno di noi tifa per una squadra ma poi è logico che quando uno lavora si è professionali.



Percentuali Scudetto? Secondo me l’Inter, per ampiezza di rosa, può avere qualche possibilità in più. Rispetto al Napoli il Milan ha un punto in più e giocatori che, in giornata, possono trovare la situazione da soli. Il Napoli per vincere deve giocare bene, difficilmente vince giocando male. Invece Inter e Milan ci riescono.

Osimhen? Sono contento che non ci siano più scontri diretti perché lui deve fare l’ultimo step per essere risolutivo con le grandi squadre. Negli incontri importanti gli manca qualcosa per diventare un vero top. Però quando gioca con altre squadre fa la differenza, non ha ancora qualità espresse del tutto però con le squadre che non siano le 3-4 di vertice ha sempre fatto gol o risolto le partite. Osimhen comunque è il giocatore che se gli lasci spazio davanti è pericoloso, peraltro sul gioco aereo si fa rispettare.

Fiorentina? Arrivano a Napoli bene dopo la vittoria nel derby toscano. La squadra gioca sempre per fare risultato e questo al Napoli può fare comodo. Italiano è molto molto bravo, forse il più bravo tra gli emergenti insieme a Dionisi. La Fiorentina ha una sua identità. Certamente non verrà a Napoli a difendersi, perché se inizia a palleggiarti addosso può fare male. Magari rischierà qualcosa in più però potrà fare anche meglio. Mi aspetto una Fiorentina propositiva.

Stadio Maradona pieno? Un aiuto non da poco. In quello stadio non c’è una spinta ma un’onda anomala.“

