Sconcerti: “Con le ASL che decidono, la Serie A così si ferma”

Il giornalista Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, per commentare le partite disputate ieri sera.

Chiesa e Tonali protagonisti. Che ne pensa in chiave Nazionale?

“Sono d’accordo. Per la Nazionale conterà però lo stato di forma tra due mesi. Lì si dovranno scegliere i migliori. Ci vorranno solo i più in forma del momento. Non credo mai alle soggezioni arbitrarli, ma loro hanno il miglior giocatore del mondo e credo che in Qatar abbiano piacere ad avere il miglior giocatore del mondo. Dobbiamo pensare anche a questo, dobbiamo essere davvero più forti del Portogallo”.

Verona, Milan e Napoli, colpite da assenze causa Covid e non solo, nonostante questo hanno giocato molto bene:

“Non è una legge che ci vogliano 25 giocatori per giocare bene ma neanche il contrario. Il problema è un altro. Bisogna capire chi decide tra il calcio e le ASL. E’ un vecchio problema questo, di due anni ormai. Se si lascia decidere le ASL, si ferma il campionato. Siamo tornati al punto di partenza. Noi pretendiamo sempre di avere delle soluzioni e le chiediamo alle autorità. Ma queste alla fine sono nelle nostre stesse difficoltà. Il virus va più veloce di noi purtroppo. E’ un problema non solo italiano ma del mondo. Dobbiamo avere pazienza“

