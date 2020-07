Sconcerti: “Contestualizzando il tutto, premio meritato per la Juve. Ma non dopo partite come quella di ieri”

Mario Sconcerti ha analizzato il match tra Atalanta e Juventus, andato in scena ieri sera, nel suo editoriale per Il Corriere della Sera.

Di seguito il suo pensiero, dove dice chiaramente che dopo partite come quella di ieri sera il premio del nono scudetto non è così meritato anche se considerando il tutto lo è.

“Resto molto perplesso davanti a un risultato così, strappato dalla Juve con due rigori il cui concetto mi è poco comprensibile. È difficile abituarsi a una svolta del campionato ottenuta in un modo così politicamente corretto, due falli di mano in area di cui il primo assolutamente involontario e fuori per me da qualunque possibile punizione.

Non c’è calcio dentro quel rigore. E se anche fossero nuove regole, non hanno nobiltà per diventare giustizia perché escludono l’arbitro, lo rendono una macchina elementare, quasi volgare. Lo trattengono dall’imbarazzo delle moviole. C’è un tocco di mano e tutti sono assolti, inutile qualunque sfumatura.

Dopo il gol di Malinovskyi è sceso sul campo il tessuto di una giustizia superiore, è diventata tangibile la differenza attuale tra Atalanta e Juve. Tutto cancellato dal secondo rigore. È pesante non vincere partite così, vedere distratte intere stagioni. Auguri alla Juve di finire la sua corsa con il nono scudetto.

Contestualizzando tutto è un premio meritato. Ma non dopo partite come questa.“

Comments

comments