Nel corso de ‘Il Bello del Calcio’, in onda su Canale 8, è intervenuto il giornalista Mario Sconcerti.

“Ho trovato geniale il modo di Spalletti di affrontare la partita perchè essendo in difficoltà si è messo a specchio con l’Atalanta. Questa mossa gli ha dato frutti perchè avendo una squadra che viveva di improvvisazione ha giocato sull’avversario con due campioni davanti, ovvero Mertens e Lozano.

In quel modo ha impegnato molto la difesa nerazzurra e il gol di Mertens arriva proprio in questo modo. Detto questo bisogna abituarsi agli infortuni perchè non sono un problema del Napoli ma di tutti, di questo calcio pandemico e post-pandemico. La stessa Atalanta ha perso due partite quando aveva gli stessi infortunati del Napoli. Dalla metà di ottobre il Napoli deve considerare che ha perso 9 punti dall’Atalanta. Si è rettificata quella differenza abissale vista nelle prime partite di campionato”.

