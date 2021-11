Sconcerti: “Meglio il Milan del Napoli anche con gli stessi risultati”

Il direttore Mario Sconcerti, all’interno del Corriere della Sera, ha analizzato le gare di Serie A, in particolare quelle delle due capoliste.

Questi alcuni estratti del suo commento: “Meglio il Milan del Napoli anche con gli stessi risultati. […]. Ma il Milan per più di un’ora ha fatto impressione all’Olimpico per qualità di gioco e individualità, davvero una squadra molto vicina a essere grande, sempre in predominio, sempre in gestione dura, sicura. Non è una sentenza, non conosco il futuro. Ho visto nelle due partite diverse una squadra di personalità più fine, più netta, ed era quella del Milan. Ha deciso Ibrahimovic con una semplicità naturale. […] Per essere chiari, non ho visto grandi errori arbitrali. Ma va considerato che non li cerco. Sono di quelli che si fidano dell’arbitro, non perché sia perfetto, ma perché non ho motivo di considerarlo disonesto a priori. E so che non esistono le partite perfette. Finché il Milan è rimasto in 11, c’è stata pochissima partita […]. È ottimo anche il Napoli, ma più legato forse a Osimhen. Mi sembra il Napoli una squadra di grande armonia e capacità tecniche, con meno predisposizione all’essenziale del Milan. […]. Di sicuro il campionato è delle due che sono in testa. Può riaprirlo solo l’Inter vincendo il derby al prossimo turno. Non è semplice.”

