Sconcerti: “Napoli da sesto posto, non è pronto al grande salto”

Mario Sconcerti, firma del Corriere della Sera, ha scritto nel suo editoriale la sua griglia di partenza per la prossima Serie A.

Un Napoli da terza fila nell’ipotetica griglia di partenza stilata da MarioSconcerti:

“Juventus e Inter sono le migliori, anche se stanno vivendo un mercato complesso. Una cosa è l’Inter con Vidal e Kantè, altra una con Nainggolan e Brozovic. Ho solo un dubbio sull’Atalanta: corre da tre anni, sorprende gli altri e se stessa, ma non trattiene tra le mani niente. Se non vinci quando devi, il rischio è non farlo più. Osimhen è un contropiedista eccezionale, se ha spazio è quasi infermabile, ha più difficoltà in area. Alla fine servirà ancora Mertens. Non vedo un Napoli pronto a un grande salto”.

