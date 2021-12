Sconcerti: “Napoli, non è un problema mentale ma di stanchezza: le assenze si sono rivelate letali”

Mario Sconcerti, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, per commentare il difficile momento del Napoli.

Gli azzurri, dopo un inizio particolarmente brillante, hanno perso smalto e lasciato diversi punti per strada nelle ultime uscite: un problema di condizione fisica, secondo Sconcerti, dovuto ai tanti infortuni, piuttosto che mentale. “Si è inceppato il Napoli? Credo semplicemente siano molto stanchi. Di certo, sono cambiati anche gli avversari: nella prima parte non ne hanno trovati, ad eccezione della Juventus nel suo peggior momento. Con il Sassuolo e con l’Atalanta gli azzurri sono crollati nel finale: non penso a un problema mentale ma, piuttosto, di condizione, reso letale dalle tantissime assenze che hanno”.

