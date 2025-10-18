Serie A

Scontri a Pisa: Ci sono feriti

Oggi è in programma Pisa-Verona alle 15.00

Intorno alle 11.30 ci sono stati degli scontri tra tifosi del Verona e quelli del Pisa.

La polizia è intervenuta con l’uso di lacrimogeni si registrano contusi e feriti.

