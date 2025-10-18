Scontri a Pisa: Ci sono feriti

Oggi è in programma Pisa-Verona alle 15.00
Intorno alle 11.30 ci sono stati degli scontri tra tifosi del Verona e quelli del Pisa.
La polizia è intervenuta con l’uso di lacrimogeni si registrano contusi e feriti.
Vincenzo Iannucci Academy presenta i nuovi progetti solidali
Torino-Napoli la probabile formazione degli azzurri
Sold-out per Napoli-Inter
Conte in conferenza: “7 partite in 22 giorni. Ci sarà un dispendio importante, ci sarà bisogno di ruotare e di un po’ tutti”
Il calcio non è solo un mondo di banalità. Giovanni Simeone è un ragazzo speciale!
Sky: La probabile formazione del Napoli
Il Napoli presenta il kit Halloween
Verso Torino-Napoli. Si lavora in campo e si riflette in panchina
La UEFA apre un procedimento nei confronti della Juventus
Miguel Gutierrez: “Sono qui a Napoli perchè avevo voglia di sentire emozioni uniche”