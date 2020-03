Scontro Agnelli-Lotito: “Ora sei anche un virologo?”

L’assemblea della Lega di serie A tenuta in conference call per valutare gli effetti del coronavirus sul campionato, è stata caratterizzata da un acceso botta e risposta tra il presidente della Lazio Lotito e quello della Juventus Agnelli.

Lotito può considerarsi il più convinto esponente della fazione che vorrebbe riprendere al più presto l’attività agonistica, fronte però che sembra assottigliarsi sempre di più.

Agnelli invece è tra quelli che vorrebbe aspettare prima una maggiore sicurezza per la salute pubblica prima di pensare quando riprendere il campionato.

Tuttosport ha riportato che Lotito ha sbandierato quelli che per lui sono numeri incoraggianti:

“Avete visto i dati? Oh, se sta a ritirà! Ma poi lo so, io parlo con i medici luminari, quelli che stanno in prima linea, no co’ quelli delle squadre…”.

Questa la risposta che secondo Tuttosport Agnelli avrebbe dato al numero biancoceleste:

“Eh certo, ora sei diventato anche un virologo”.

