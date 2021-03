Una scossa di terremoto di magnitudo 5.9 nel pomeriggio è stata avvertita in tutta la Campania: le ultime notizie a riguardo.

Scossa di terremoto avvertita in tutta la costa adriatica. Secondo le prime notizie il sisma è di magnitudo stimato 5.9 ed ha epicentro nel mare Adriatico, in zona Croazia ed è stato sentito ovviamente più forte su tutta la dorsale in particolare nelle Puglie. Scossa distintamente avvertita anche tra Napoli, Caserta e Salerno.

Comments

comments