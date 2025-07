Scott McTominay: “Ambientarmi in Serie A è stato reso molto semplice da mister Conte e dai miei compagni”

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Crc. “Il cuscino? È quello con cui dormo sempre, mi aiuta molto”



Di seguito le sue parole: “Ambientarmi in Serie A è stato reso molto semplice da mister Conte e dai miei compagni di squadra che sono stati fantastici con me dal primo momento in cui sono arrivato. Io volevo solo lavorare il più possibile, mettermi in forma il più possibile e mostrare le mie qualità in campo. Non è un discorso solo per la passata stagione, ma vale anche per quella che è iniziata ora: nuovo capitolo, nuovi giocatori e non vedo l’ora.

Napoli-Cagliari? È stato il momento più bello della mia carriera: non potevo sognare di meglio. Ho fatto un’intervista quattro mesi fa e ho detto ai napoletani che avrei voluto portare loro il campionato ed attraverso il duro lavoro l’abbiamo fatto. Il gol è stato importantissimo, ma ora dobbiamo concentrarsi su una nuova stagione e dobbiamo ripeterci. Le grandi squadre e i grandi giocatori sono sempre più affamati ed io farò del mio meglio per questa squadra. Abbiamo un sacco di partite quest’anno ed un grande gruppo!

Bus scoperto? È stato bellissimo, non mi aspettavo nulla del genere: tutto quel supporto è stato incredibile, ad essere onesti. Io e Billy ci siamo seduti a casa mia dopo, abbiamo tirato un sospiro e detto “Wow”. Il merito dello scudetto è della squadra, del tecnico, ovviamente, ma soprattutto dei tifosi: sono stati il 12° uomo per tutta la stagione, erano lì nella buona e nella cattiva sorte. Anche quando abbiamo avuto momenti difficili ci hanno aiutato.

È la mia prima volta a Dimaro: belle strutture. Ora è il momento di lavorare duramente: sarà una stagione lunga con tante partite e questa fase iniziale è fondamentale, anche per creare la chimica tra di noi.

Perché il cuscino? È quello con cui dormo sempre (ride ndr). Ci alleniamo tantissimo ed abbiamo bisogno di dormire bene, mi aiuta molto”.

