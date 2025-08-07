Calciatori del Napoli

Scott McTominay nella lista dei trenta per il pallone d’oro.

Non solo Conte ma anche McTominay entra nella lista dei trenta candidati al pallone d’oro

uno dei principali artefici dello scudetto 2024/25 ed MVP della scorsa stagione  riceve questa importante gratificazione

Altro dato da non sottovalutare è la presenza nella lista di altri ex calciatori azzurri: Kvara e Fabian

che certifica l’alta qualità raggiunta in questi anni dal club.

 

