Scudetto all’Atalanta, petizione online

Secondo quanto riportato dall’ANSA è stata lanciata una petizione online per assegnare lo scudetto all’Atalanta. L’idea è nata per rendere omaggio alla città di Bergamo tra le più colpite dal coronavirus.

Promotore della raccolta di firme online Franco Cascio a nome del ‘Comitato Scudetto alla Dea’:

“Come è noto, l’emergenza Covid-19 ha fermato anche il Campionato di calcio di serie A e, allo stato attuale, appare assai improbabile che possa ripartire. Tra le possibilità avanzate c’è anche quella di non assegnare il titolo 2019-2020. La nostra proposta, invece, è quella di assegnare lo Scudetto 2019-2020 all’Atalanta, sia per i meriti sportivi dimostrati sul campo soprattutto negli ultimi due anni, sia per rendere omaggio alla città di Bergamo, simbolo dell’Italia che soffre a causa del Coronavirus”.

A dire il vero l’idea bizzarra non è proprio originale, considerando che a lanciarla per primo è stato lo scorso 23 marzo il giornalista e presidente della squadre di Serie D Folgore Caratese Michele Criscitiello.

