Intervenuto ai microfoni di Canale 21 il presidente del Pescara Daniele Sebastiani difende Aurelio De Laurentiis.

“Non si può pensare che De Laurentiis sia andato in assemblea sapendo di avere un problema.

Non è uscito di casa sapendo di essere positivo, andiamoci cauti perchè lui è una persona responsabile ed è andato lì perché credeva di stare bene.

In ritiro parlai con Giuntoli. Noi eravamo interessati a Tutino come anche l’anno scorso e due anni fa. Ma non c’è possibilità”.

