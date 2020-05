Sebastiani, pres. Pescara: “Noi della Serie B ci siamo sentiti trascurati”

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della ripresa del calcio in Italia.

“Credo che il 20 giugno sia una data molto attendibile per la ripartenza della Serie A, in Serie B invece potrebbe volerci una settimana in più. Noi della Serie B non ci siamo sentiti trascurati. Io faccio parte di una Lega di cui vado orgoglioso, perché è stata una delle componenti del calcio che ha avuto coerenza, scegliendo una linea e portandola avanti in ogni Assemblea. L’intenzione di tutti era di continuare a giocare a calcio, anche per eliminare polemiche e contenziosi che si potrebbero aprire in caso contrario”.

