Seduta mattutina per il Napoli: ancora palestra per Llorente

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Bologna in programma mercoledì per la 33esima giornata di Serie A al Dall’Ara (ore 19.30).

Coloro che sono andati in campo contro il Genoa hanno svolto lavoro di scarico in palestra.

Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati sul campo 1. Prima fase dedicata ai riscaldamento e a una serie di allunghi.

Successivamente esercitazioni di passaggi e lavoro finalizzato al possesso palla.

Chiusura di sessione con partita a campo ridotto.

Llorente ha lavorato in palestra.

