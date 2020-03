Segretario dello Sport Catalogna: “Barcellona-Napoli si giocherà a porte chiuse”

Il segretario dello Sport della Catalogna, Gerard Figueras, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte.

“Quella di fermare il calcio italiano è una decisione del CONI e allora noi dobbiamo prenderne atto applicando tutti i protocolli spagnoli e catalani. Domani saremo riuniti con Governo ed esponenti del Barcellona e faremo una valutazione. Il protocollo del Governo dice che tutte le partite e gli avvenimenti sportivi che includono l’Italia in questo momento devono essere rinviate o sospese. Però in caso di gare che non possono essere rinviate, a quel punto la soluzione sarà giocare a porte chiuse. Se Barcellona-Napoli verrà giocata a porte chiuse ci sarà un rimborso per i tifosi Spagnoli, Catalani e napoletani.”

Comments

comments