Selvaggi: “Osimhen quest’anno è un altro giocatore con delle potenzialità infinite. Juric persona onesta e un ottimo tecnico”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’allenatore Franco Selvaggi, ex calciatore del Torino.

“Ho avuto Juric come calciatore a Crotone e posso garantire che oggi è difficile trovare sulla piazza un allenatore così bravo. E’ una persona onesta e un ottimo tecnico. Belotti è un giocatore straordinario, la squadra ha bisogno di una punta come lui. Sono convinto che il Toro possa fare un campionato molto migliore rispetto all’anno scorso.

Gara ideale per Osimhen? Credo che il Torino non snaturerà il suo assetto tattico. Juric non fa pressing alto per tutta la partita, ma sicuramente non sarà un Toro remissivo come l’anno scorso. Juric fa un gioco partecipativo senza fare molti tatticismi.

Dove può arrivare Osimhen? L’anno scorso con tutti i problemi fisici che ha avuto non ha fatto un gran campionato, quest’anno ho visto un altro giocatore con delle potenzialità infinite. Sta a lui mantenere le aspettative, ora viene il difficile, ma per le qualità tecniche e fisiche che ha potrà fare molto bene.

Mertens? Con Osimhen credo che debba giocare in una posizione più indietro. Un conto è giocare centravanti e un altro è giocare da mezzapunta o sull’esterno e il massimo l’ha dato da prima punta. Sicuramente sarà utilizzato, ma credo che il Napoli in questo momento non venga ritoccato. Comunque anche lui sarà molto utile quest’anno.

Petagna? Spalletti l’ha fatto restare come alternativa a Osimhen e per farlo giocare col nigeriano quando c’è bisogno di uno forte di testa per recuperare una partita. Le rose oggi sono importanti e ha fatto bene a farlo restare.

Anguissa? E’ un giocatore che ha dimostrato di essere all’altezza e si coniuga molto bene con Fabian Ruiz. E’ forte fisicamente ed accoppia a questo anche doti tecniche buone. Se continua così sarà un punto forte del Napoli.”

