Sembra imminente: il rinnovo felice di Frank Zambo Anguissa

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, sul proprio canale Youtube ha riferito le ultime sul rinnovo di Frank Zambo Anguissa col Napoli

“Arrivano conferme sul rinnovo imminente di Frank Zambo Anguissa con il Napoli. Settimana scorsa vi raccontavo come in estate sia stato corteggiato, ma la sua scelta fosse quella di rimanere a Napoli in maniera molto chiara, molto decisa e come si stesse lavorando ormai alle fasi finali del rinnovo. Bene, il rinnovo di Anguissa è davvero alla parte finale, alla parte burocratica, allo scambio dei documenti per verificare tutti gli ultimi dettagli, le ultime piccole clausole. Insomma tutti i vari dettagli legali, che soprattutto li conosciamo nei contratti del Napoli possono dilungare un po’ le operazioni. Ma per quanto riguarda Anguissa il Napoli si avvicina al traguardo del rinnovo del contratto dopo i corteggiamenti dall’Arabia all’inizio dell’estate, appena finito il campionato vinto dal Napoli di Antonio Conte.

Nello scorso anno c’è stato un corteggiamento forte dell’Arabia per Anguissa. C’è stato anche il pensiero del Sunderland che, come vi raccontavo quando non riusciva a chiudere per Granit Xhaka ha pensato anche a Zambo Anguissa come possibilità. Zambo, però ha anche scelto di restare a Napoli dopo delle valutazioni che hanno comunque preso un po’ di tempo, soprattutto all’inizio dell’estate. Potrete capire che a livello economico potevano arrivare delle offerte molto importanti per lui, ma la scelta di Zambo è stata molto chiara, molto decisa nel voler rimanere a Napoli. Giocatore sempre fondamentale per Antonio Conte, che più volte anche durante l’estate in comunicazione diretta con Anguissa ha fatto capire come ci tenesse a trattenerlo con sé come giocatore che è stato già fondamentale per il Napoli campione d’Italia. Ancor più in una stagione come questa dove servirà intensità, dove servirà continuità con tante partite e dove si gioca in Champions, dove un giocatore come Anguissa per il Napoli può essere in un calcio ancor più fisico, assolutamente fondamentale. Quindi Anguissa è rimasto e lavora verso il rinnovo con il Napoli sempre più vicino”.

