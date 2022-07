Semplici: “Credo che il presidente abbia voglia di confermare quanto di buono fatto l’anno scorso, o addirittura migliorarsi”

A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto l’allenatore Leonardo Semplici.

“Il mercato è appena iniziato, bisogna gestire una squadra di livello come il Napoli. Le partenze di Insigne e Mertens andranno rimpiazzate, mi auguro non ci siano altre partenze. Credo che il presidente abbia voglia di confermare quanto di buono fatto l’anno scorso, o addirittura migliorarsi. Il Napoli, negli ultimi anni, ci ha abituato a grandi campionati.

Meret è stato molti anni con me, Napoli è una piazza diversa e ci sono altre pressioni. Alex ha tutti i mezzi per poter diventare un grande portiere, dopo Donnarumma è il miglior portiere italiano.

Ha avuto qualche infortunio di troppo, magari non si è neanche sentito la fiducia che sperava di avere. Se il Napoli gli da continuità diventa un grande giocatore.

Alex deve migliorare sotto alcuni aspetti, credo che abbia il forte desiderio di farlo e arrivare ad essere uno dei migliori portieri a livello mondiale.

Petagna? Sono scelte che fa la società, Andrea si è sempre fatto trovare pronto pur avendo giocatori fortissimi avanti a lui. Ha sempre lavorato, un attaccante come lui avrebbe bisogno di più spazio anche per l’aspetto fisico. Avere davanti un giocatore come Osimhen, uno tra i migliori a livello mondiale, non è facile.

Se andasse in una società con obiettivi diversi potrebbe tornare quello della Spal”.

Comments

comments