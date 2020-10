Semplici su Petagna: “Ha caratteristiche uniche da attaccante”

L’ex allenatore della Spal e di Petagna, Leonardo Semplici, ha parlato a tuttomercatoweb dell’attaccante del Napoli.

A seguire il suo parere sul campionato:

“L’Inter ha fatto una campagna acquisti importante. Era già un’ottima squadra ed è stata completata anche nei ricambi. La favorita rimane la Juventus. Ma l’Inter si è avvicinata. Quest’anno però si è mosso molto benne anche il Napoli. E poi c’è l’Atalanta che ha fatto un grande mercato, ormai ci ha abituato ad operare bene valorizzando al massimo i calciatori.”

Poi si sofferma su Petagna:

“Andrea è un attaccante da Nazionale. Ha caratteristiche uniche per quanto riguarda il reparto offensivo. Ci sono bravi attaccanti, forse più di lui,ma non hanno le sue caratteristiche. Sta a lui crescere e sfruttare l’esperienza di Napoli. Spero che possa maturare ancora di più e farsi valere anche in Nazionale.“

