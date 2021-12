Sempre peggio! L’incredibile disavventura dei tifosi napoletani che avevano acquistato biglietti per assistere a Milan-Napoli

Prima il danno e poi la beffa per un tifoso del Napoli in vista della partita di domenica contro il Milan.

Come anticipato già ieri, Paolo, un tifoso napoletano che domenica era pronto ad una trasferta per vedere la sua squadra del cuore contro il Milan, e ieri pomeriggio alle 18:00 si è trovato un messaggio da parte di Ticketone in cui viene comunicato che a seguito della recente Determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, ai residenti in Campania sarà concesso di assistere alla gara Milan-Napoli esclusivamente dal Settore Ospiti e per effetto di questa disposizione, i biglietti per la partita Milan-Napoli sono stati annullati.

L’unica alternativa per Paolo è assistere alla partita nel settore ospiti del San Siro, si legge nel messaggio, peccato però che tutto il settore sia esaurito. Il tifoso era già pronto ad entrare allo stadio per esultare insieme alla sua squadra, mentre ora si ritrova con l’hotel e volo pagato senza però avere la possibilità di assistere alla partita.

Di seguito il messaggio ricevuto da Ticketone:

