Senatrice Lonardo: “Nella mia interrogazione ho chiesto se sono stati salvati i nastri tra Mazzoleni e l’arbitro in Benevento-Cagliari”

Sandra Lonardo, senatrice della Repubblica moglie del sindaco di Benevento Clemente Mastella, è intervenuta a Canale 8 alla trasmissione Linea Calcio.

“Perché dopo Napoli-Cagliari Fabbri va in Serie B e Mazzoleni resta in A ed è al Var ancora col Cagliari? C’è stata una predisposizione di Mazzoleni ad agevolare il Cagliari. Il rigore per il Benevento c’era. Il Var è nato per trasparenza. Nella mia interrogazione ho chiesto di sapere se sono stati salvati i nastri dei colloqui tra arbitro e Var perché quelli sarebbero interessanti da ascoltare.

Vigorito, insieme a pochi altri in Italia, come De Laurentiis, è uno dei pochi italiani che ancora mettono soldi e faccia nel campionato. Le altre squadre hanno fondi stranieri. Non dico di agevolarli, ma almeno mettiamo a disposizione delle squadre ciò che è lecito. Spero di avere risposte con l’interrogazione parlamentare. L’errore è stato fatto confermando Mazzoleni al Var dopo l’errore di Napoli. Il designatore non si doveva proprio permettere”.

