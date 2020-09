Senesi, il Napoli ha il “sì” del giocatore: si attende la cessione di Koulibaly

Marcos Senesi, difensore 23enne del Feyenoord, sembra essere saltato in cima alla lista del Napoli. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

“E’ argentino, ha 23 anni e si chiama Marcos Senesi: si è messo in evidenza col Feyenoord. Il Napoli lo segue da tempo. Dopo che il brasiliano Gabriel Magalhaes è passato dal Lilla all’Arsenal, Senesi è diventato la prima scelta di prospettiva, come il Napoli fece sei anni fa prendendo proprio Koulibaly dal Gent. Il giocatore è pronto e stimolato dalla nuova avventura. Il Feyenoord lo ha valutato 25 milioni, ma c’è spazio per chiudere intorno ai 20 con bonus. Giuntoli è pronto ad andare in fondo ma lo potrà fare quando la cessione del centrale senegalese sarà portata a termine”.

